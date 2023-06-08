"Он ведь из Казахстана, верно?". Оценены шансы Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 20:15
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Ирано-американский боец Бенил Дариуш (22-4), четвертый номер рейтинга UFC в легком весе, уверен, что казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) может победить чемпиона полусреднего дивизиона британца Леона Эдвардса (21-3), сообщают Vesti.kz.

"У Шавката очень хорошие шансы. Он ведь из Казахстана, верно? Он очень хорош, у него хорошие броски, бокс, он может бить кики, может защищаться от тейкдауна, есть сабмишены. По правде, у него отличные шансы против Леона, одни из самых высоких", - сказал Дариуш в интервью "СЭ".

Последний раз Рахмонов выходил в октагон 4 марта в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США), где в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила (15-5).

Эдвардс 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания) победил американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

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Рахмонов Шавкат Казахстан UFC
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