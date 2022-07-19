Оливейру назвали самым зрелищным бойцом UFC перед титульным боем

Бразильский боец Чарльз Оливейра (33-8-0-1) удостоился похвалы от бывшего чемпиона UFC в среднем весе, а ныне комментатора Майкла Биспинга. Британский эксперт поделился мнением о предстоящем бое Оливейры с россиянином Исламом Махачевым (22-1) за титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"На мой взгляд, Чарльз Оливейра является самым захватывающим бойцом в UFC. Он действительно такой, но часто он бывает на грани, и ему нужно быть более осторожным. Он же не хочет, чтобы его на ошибке поймал Махачев. А Махачев очень стабильный Он не совершает ошибок.

Вы могли бы поспорить с Чарльзом Оливейрой, что причина, по которой он так интересен, заключается в том, что он всегда на грани, потому что он оказывается в плохих позициях, и это никогда не планируется им, но это делает бой фантастическим", - сказал Биспинг.

Их бой пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Он станет главным на турнире UFC 280.

Напомним, что Оливейра потерял этот титул, так как не уложился в вес перед своим последним поединком. А его соперник, американец Джастин Гэтжи, в том бою проиграл удушающим приемом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным. Ранее чемпионом UFC в легком весе был завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов.

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