Официант из UFC согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:35
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Американский боец UFC Джефф Нил ответил на вызов казахстанца Шавката Рахмонова и рассказал про звонок от Шона Шелби - главного матчмейкера этого промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Рахмонов неоднократно к нему обращался, чтобы встретиться с американцем в клетке.

"Моя команда созвонилась с Шоном этим утром. Будь осторожен с желаниями. Увидимся скоро, Рахмонов", - написал Нил в Твиттере.

Оба файтера выступают в полусреднем весе. Нил идет на шестом месте в этом дивизионе, а Рахмонов располагается на десятой строчке.

Отметим, что Нил имеет образование по направлению "официант и бармен". На протяжении десяти лет боец работал официантом в одном из заведений, и это продолжалось вплоть до пятого по счету боя в UFC. Сообщалось, что летом 2020-го, в самый разгар пандемии, Джефф снова возвращался на работу в общепит.

Более подробно о карьере и достижениях американца можно прочитать в этом материале.

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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