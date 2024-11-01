Еще один боец из топ-10 вызвался заменить чемпиона UFC и подраться Рахмоновым

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли (20-6) заявил о готовности выступить на турнире UFC 310 место выбывшего чемпиона в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3) и подраться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

Бакли уверен, что у него на это больше оснований, чем у ирландца Иэна Мачадо Гэрри (15-0), который располагается в рейтинге на две позиции выше и также успел бросить вызов "Номаду".

"Никто не хочет видеть бой [Рахмонова против Гэрри], - заявил Бакли в видео, опубликованном в соцсетях. - Публика хочет видеть нокауты, ей нужны досрочные победы, и это именно то, что будет в нашем с Шавкатом поединке. У него 18 досрочных побед: десять приемами и восемь нокаутов. У меня 14 нокаутов, и я в последнее время нокаутировал двух соперников, которые входили в рейтинг. Как думаете, что я сделаю с этим парнем? UFC, вы должны организовать этот бой".

Напомним, Мухаммад накануне снялся с поединка против Рахмонова, который был намечен на 7 декабря в Лас-Вегасе. Для Белала это должна была быть первая защита титула, а для Шавката первый бой в 2024 году.

Титульный бой Рахмонов - Мухаммад отменен: UFC нашел им замену