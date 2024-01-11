Объявлен первый титульный бой на супертурнире UFC 300. Это историческое событие

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Сегодня 13:55
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Президент UFC Дана Уайт анонсировал историческое событие, которое состоится в рамках юбилейного супертурнира UFC 300 в апреле в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz

Состоится первый в истории промоушена титульный бой между двумя представителями Китая. Чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан (24-3) подерется с соотечественницей Янь Сяонань (18-3).

В 2021 году Чжан дважды кряду уступила Роуз Намаюнас, но с тех пор идет на серии из трех побед кряду. В августе в одностороннем поединке она побила Аманду Лемос. 

Сяонань закрыла два кряду поражения (Карле Эспарсе и Марине Родригес) в боях с Маккензи Дерн и Джессикой Андраде.

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