"Обязателен к просмотру". Эксперт гарантировал шоу в следующем бою Рахмонова в UFC

Следующий бой в UFC казахстанского файтера Шавката Рахмонова (16-0) с американцем Джеффом Нилом (15-4) обязателен к просмотру. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель портала allaccessmma.com Роб Бартл.

Противостояние пройдет 15 января на "Apex-Арене" в Лас-Вегасе (Невада, США).

"32-летний Нил идет на победной серии из двух боев. На его общем счету победы над Висенте Луке, Белалом Мухаммедом, Сантьяго Понзиниббио, Ником Прайсом и Майком Перри. Это очень сильный и способный боец. Он отличный ударник, с высоким процентом досрочных побед. Его опыт и мастерство могут составить сложности для Рахмонова.

Если говорить о казахстанце, то в свои 27 лет он считается одним из самых восходящих талантов в полусреднем весе. У него есть время и перспективы для роста. Есть шанс довести свою досрочную серию до пяти побед, что будет впечатляющим показателем. Оба бойца опасны друг для друга. Это гарантирует зрелищный поединок и призывает всех любителей ММА посмотреть его. Мы увидим претендента по итогам боя", - отметил Бартл.

Шавкат Рахмонов оставил грозное послание

В последнем бою Рахмонов нанес поражение американцу Нилу Мэгни. В текущем рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает десятую строчку, а Нил - шестую.