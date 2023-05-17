Обновился рейтинг UFC: изменения произошли в весе Шавката Рахмонова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил свои рейтинги. Изменения коснулись и полусреднего дивизиона, где выступает небитый казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0), сообщают Vesti.kz.

В рейтинг этого веса ворвался ирландец Иэн Мачадо Гэрри, расположившийся на 13-м месте. При этом австралиец Джек Делла Маддалена опустился с 13-й строчки на 14-ю, а бразилец Мишель Перейра - с 14-й на 15-ю.

Рахмонов сохранил за собой шестую позицию, тогда как первое место осталось за американцем нигерийского происхождения Камару Усманом. Действующим чемпионом UFC в полусреднем весе является английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс.