Обидчик Макгрегора сразится в карде UFC с участием Асу Алмабаева

Турнир UFC 299 с поединком казахстанца Асу Алмабаева (18-2) против американца Си-Джея Вергары (12-4-1), получил соглавное событие, передает корреспондент Vesti.kz.

Ивент состоится 9 марта в Майами, а возглавит его титульный поединок в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой.

В нем третий номер легкого дивизиона промоушена американец Дастин Порье сразится против француза Бенуа Сен-Дени по прозвищу "бог войны", который занимает 12 строчку.

Поединок станет вторым по значимости событием номерного мероприятия и будет иметь пятираундовый формат, о чем официально сообщил глава UFC Дана Уайт.

34-летний Порье последний раз выходил в октагон в июле прошлого года, в претендентском поединке уступив нокаутом во втором раунде Джастину Гэтжи. 28-летний Сен-Дени идет на серии из пяти досрочных побед в UFC, в последнем поединке уже в первом раунде нокаутировав Мэтта Фреволу.

Напомним, что в 2021 году Порье сломал ногу самому кассовому бойцу UFC - ирландцу Конору Макгрегору. Последний после этого не выступал в UFC.