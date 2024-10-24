Нурмагомедов собрался в UFC: будет бой с Махачевым?

Непобежденный российский боец, чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) высказался о возможном переходе в UFC, сообщают Vesti.kz.

Нурмагомедов признался, что планирует перейти в крупнейший промоушен и побороться за титул. Но хочет сделать это только после того, как его соотечественник - действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (27-1) завершит карьеру.

"Жду, когда он (Ислам) закончит, если честно. Думаю, что если в 28 (лет) мы "залетим" (в UFC). Сейчас мне 26 лет. За два года еще набрать и окрепнуть. В 28 лет "залететь" и (выступать) до 32-34 лет", - сказал Нурмагомедов-младший в интервью Gorilla Energy.

Нурмагомедов в последний раз выходил в клетку против Александра Шаблия на турнире Bellator Champions Series San Diego. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Усмана единогласным решением судей.

Таким образом, Нурмагомедов во второй раз защитил пояс Bellator. Этот бой стал для него первым после шестимесячной дисквалификации за положительную допинг-пробу. После победы россиянину вручил пояс Хабиб Нурмагомедов - его двоюродный брат и секундант, бывший чемпион UFC.