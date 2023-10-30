Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру

Новости спорта MMA UFC
Вчера 21:41
©instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о своем уходе из спорта, сообщают Vesti.kz.

"Мой отец умер 3 июля. Где-то через три недели я поговорил с мамой и принял это решение вместе с ней. С того момента только я и моя мама знали об этом. Я сам позвонил Дане Уайту, потому что Джастин Гейджи тогда только побил Тони Фергюсона, и я понимал, что они ждут ответа от меня. Дана не хотел меня беспокоить, но я написал ему: "Брат, я в деле". Тогда я знал, что это мой последний бой, но больше никто не знал", - сказал Нурмагомедов в видео на канале UFC.

Нурмагомедов завершил свою карьеру 24 октября 2020 года, победив Джастина Гэтжи (25-4) на турнире UFC 254. Российский боец передал титул чемпиона UFC в легком весе и завершил карьеру в единоборствах с безупречным рекордом - 29 побед в 29 поединках в смешанных боевых искусствах.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC

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