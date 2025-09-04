Нурмагомедов назвал нового чемпиона в весе Рахмонова

Непобеждённый боец PFL Усман Нурмагомедов высказался о шансах своего друга и соотечественника Ислама Махачева (27-1) в полусреднем весе UFC, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Махачев освободил чемпионский пояс в лёгком дивизионе и 16 ноября проведёт титульный бой в новой категории против австралийца Джека Делла Маддалены (18-2), который владеет поясом. Поединок пройдет на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

"Я думаю, Ислам станет чемпионом в полусреднем весе. У него все для этого есть. Его навыки лучше, чем у Маддалены. У Джека есть только бокс.

Если Ислам повалит тебя на землю, то будет держать весь раунд. У Белала (Мухаммада) были проблемы с этим - он позволял Маддалене подниматься. Но если Ислам тебя держит, пытаться выбраться бесполезно.

Конечно, Исламу будет нелегко, потому что это другой вес. Но психологически Ислам очень силен, он лучший боец вне весовых категорий, он побил множество рекордов в легком весе", - заявил Нурмагомедов в интервью MMA Fighting.