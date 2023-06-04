Нурмагомедов дал пощечину сопернику после сенсационного поражения в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:45
©"Чемпионат"

Российский боец Абубакар Нурмагомедов нанес пощечину бразильскому сопернику Элизеу Залески дос Сантосу после того, как тот ударил его вслед за окончанием боя, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Их противостояние произошло на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi в весовой категории полусреднего веса. Дос Сантос одержал победу над Нурмагомедовым по решению судей.

33-летний Нурмагомедов понес свое четвертое поражение в карьере в смешанных единоборствах, проведя 22 боя. У него также есть 17 побед и одна ничья. Дос Сантос выиграл свой 24-й бой при семи поражениях.

В главном событии вечера состоялась встреча представителей легчайшего веса Кай-Кара Франса и Амира Альбази. Также на турнире прошли поединки Алекса Касереса против Даниэля Пинеды, Джесси Батлера против Джима Миллера, Виктора Альтамирано против Тима Эллиотта и Карин Сильвы против Кетлен Соузы.

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Метки:
UFC MMA

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