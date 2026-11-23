Кахзахстанский полутяжеловес UFC Дияр Нургожай (13-2) продолжает штурмовать лучшую лигу мира. Он одержал уже третью победу подряд в американском промоушене. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем выделяется Нургожай на фоне своих соотечественников.

На турнире в Дохе (Катар) 29-летний Нургожай на старте второго раунда нокаутировал американца Алика Лоренца (8-3), для которого это было дебютное выступление под эгидой UFC.





Второй казахстанец с тремя победами за один год

Этот год Дияр начинал, имея за плечами 0-2 в UFC с двумя досрочными поражениями сдачей. Но в течение девяти месяцев он полностью перевернул ход своей карьеры в промоушене, одержав три победы. Решением выиграл у Рафаэла Тобиаса, а затем нокаутировал Бруно Лопеса и теперь Лоренца.

Он лишь четвёртый казахстанец, кто смог выйти на серию из трёх побед в UFC после Шавката Рахмонова (действующая серия из семи побед), Дамира Исмагулова (было пять побед подряд) и Асу Алмабаева (были две серии из четырёх и трёх побед).

К тому же Дияр выиграл все три боя в 2026 году. Он лишь второй казахстанец с такими показателями в истории лиги. В 2024 году три боя из трёх выиграл Алмабаев, но все - решением, а у Дияра два нокаута.

Уже лидер по нокаутам и нокдаунам: в стойке равных нет?

Нургожай стал первым казахстанцем, добывшим две победы нокаутом в UFC. У Рахмонова, Бекзата Алмахана и Николая Веретенникова по одному такому успеху. А Дияр не просто оформил два нокаута, но и сделал это в двух поединках кряду.

В сумме у Нургожая три нокдауна в UFC, и это лучший показатель среди соотечественников. Столько же было у Алмахана. Но при этом Бекзат уронил соперников три раза за 46 минут в клетке, а Нургожаю хватило 34 минут.

Также Дияр стал первым казахстанцем, у которого положительное соотношение доведённых акцентированных ударов к пропущенным акцентированным достигло отметки +100. За пять поединков он донёс 203 таких попадания, пропустив всего 101 (разница +102).

Теперь у Казахстана 10 основных бонусов в UFC

По итогам турнира UFC Qatar Нургожай удостоился бонуса за лучшее выступление вечера в размере 100 тысяч долларов (45,5 миллиона тенге). Эта сумма выплачивается дополнительно к базовому гонорару и гонорару за победу.

Всего основной бонус UFC казахстанцы получали десять раз: у Рахмонова их три (2 - за выступление вечера + 1 - за бой вечера), у Алмабаева (2+0) и Марии Агаповой (2+0) - по два, а у Нургожая (1+0), Азата Максума (0+1) и Сергея Морозова (0+1) - по одному.

По итогам победы над Лопесом в августе основной бонус Нургожаю не достался, и он получил только 25 тысяч долларов дополнительного бонуса за финиш, а теперь, наконец, он смог сорвать куш.



Отметим, что после своей уверенной победы Нургожай попросил руководство UFC рассмотреть его кандидатуру для участия на потенциальном турнире UFC в Казахстане, который, по слухам, может состояться в 2027 году.

Названа дата и место турнира UFC в Казахстане - источник