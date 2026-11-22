Казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай (13-2) заработал 100 000 долларов за "Выступление вечера" по итогам турнира UFC Fight Night 294 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

Нургожай победил американца Алика Лоренца (8-3) техническим нокаутом во втором раунде после хай-кика и добивания. Эта победа стала для Нургожая третьей подряд в UFC, а бонус - первым в лиге.

KAZAKHSTAN’S OWN 🇰🇿 Diyar Nurgozhay caps off a dominant performance with a TKO victory at #UFCQatar! [ LIVE NOW on @ParamountPlus ] https://t.co/qPolYuESR8 — UFC (@ufc) November 21, 2026

Помимо казахстанца, по 100 000 долларов получили Навахо Стирлинг, Джон Митчелл и Амир Альбази. Остальные победители досрочных боёв, сделавшие вес, заработали по 25 000 долларов.

Напомним, что в главном бою ивента непобеждённый боец полутяжёлого веса Навахо Стирлинг (12-0) из Новой Зеландии одержал досрочную победу над представителем Чехии Иржи Прохазкой (32-7-1).

В карде турнира UFC в Катаре также выступил другой казахстанец Асу Алмабаев (24-4), проигравший судейским решением японцу Кёдзи Хоригути (37-6-0-1).

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