Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (24-4) проиграл бой на турнире промоушена в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в наилегчайшем весе был экс-претендент на пояс чемпиона из Японии Киоджи Хоригучи (37-6-0-1).

Хоригучи выиграл этот поединок единогласным решением судей.

Для Алмабаева это четвёртое поражение в карьере и второе в UFC.

У обоих бойцов за плечами внушительный чемпионский опыт. Алмабаев в своё время завоёвывал титулы российской организации M-1 Global и казахстанского промоушена NAIZA. Хоригучи, в свою очередь, становился чемпионом японской RIZIN и американского Bellator, причём добивался успеха как в наилегчайшей, так и в легчайшей весовой категории.

Напомним, ранее Дияр Нургожай (13-2) нокаутом выиграл бой у американца Алика Лоренца (8-2).

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