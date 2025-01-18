Новый соперник Махачева сделал дерзкое заявление о бое на UFC 311

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано (20-5-1) рассказал о своих ожиданиях от предстоящей схватки с чемпионом промоушена Исламом Махачевым (26-1) на турнире UFC 311, сообщают Vesti.kz.

Мойкано неожиданно оказался в центре внимания, заменив травмированного Армана Царукяна (22-3) в титульном бою. Изначально бразилец готовился встретиться с Бенеилом Дариушем (22-6-1) на этом же турнире, но теперь его ждет дуэль против одного из сильнейших бойцов дивизиона.

- Ты наверняка следил за карьерой Махачева. Что тебе нужно сделать, чтобы добиться успеха в бою с ним, чтобы выиграть этот пояс?

- Я не знаю. Я реально не знаю. Я постоянно смотрел его бои. Но я никогда не задумывался о том, что мне нужно делать для победы, поскольку я настраивался на претендентские бои, на других соперников. Но завтра я одержу победу. Я прямо чувствую, что это будет мой день.

- Ты должен был драться в трехраундовом бою, но теперь дерешься в пятираундовом. Какие внес коррективы?

- Мы всегда готовимся с запасом. Конечно, я настраивался на 3 раунда, но … Мы работали больше, потому что я думал, что поединок с Дариушом может дойти до судейского решения. Я хотел быть готов к более выносливому бою, чтобы вынести эти переходы в партере. Это помогло мне, потому что сейчас я выйду против борца еще лучше, - сказал Мойкано в интервью ESPN.

Добавим, что бой между Махачевым и Мойкано возглавит турнир.

В соглавном поединке сойдутся Умар Нурмагомедов (18-0) и грузинский боец Мераб Двалишвили (18-4). Двалишвили является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, а Нурмагомедов идет без поражений.