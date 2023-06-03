Новый сезон шоу TUF с Макгрегором и Ченделом. Где его смотреть в Казахстане?

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:28
©UFC

Фанаты UFC и смешанных единоборств в целом дождались нового сезона The Ultimate Fighter (TUF). Это 31-я часть полюбившегося миллионам зрителей шоу. В этот раз тренерами являются известные бойцы Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая серия вышла в свет 30 мая. Новые эпизоды будут выходить вплоть до 15 августа. За эксклюзивный контракт с UFC борются 16 бойцов в двух весовых категориях - восемь файтеров из легчайшего веса, и еще восемь из легкого. Среди них есть и те, кто ранее уже выступал в UFC.

Зрители из Казахстана имеют возможность смотреть шоу в высоком качестве и с русской озвучкой на "Кинопоиске". Для этого у вас должна быть активирована подписка "Яндекс плюс". Первая серия уже доступна по этой ссылке

Отметим, что по окончании сезона друг с другом встретятся и тренеры команд Макгрегор и Чендлер. Однако информации о точной дате и турнире, в рамках которого пройдет поединок, пока неизвестно. 

Подробнее об истории шоу и новом сезоне можете прочитать на официальном сайте UFC.

 

 

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Метки:
MMA UFC МакГрегор Конор Ирландия США

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