Новый МакГрегор отметился спорной победой на UFC 282

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:58
©instagram.com/theufcbaddy

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт (20-3), которого считают суперзвездой легкого веса и называют новым Конором МакГрегором, с большим трудом победил американца Джареда Гордона на UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все отведенные три раунда, по итогам которых судьи были благосклонны к Пимблетту (трижды 29-28). Хотя у зрителей остались вопросы к британцу, выглядевшему неубедительно в этом поединке. Более того, некоторые пользователи соцсетей считают, что Гордон не меньше заслуживал победы.

Как бы то ни было, Пэдди отпраздновал четвертую викторию в четырех боях под эгидой американского промоушена, в котором дебютировал в прошлом году.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Пимблетт Пэдди UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:30
UFC
Бывшего чемпиона UFC удивило решение судей в титульном бою
Сегодня , 12:50
UFC
Российский боец может уйти из UFC после скандала в титульном бою
Сегодня , 12:19
UFC
Неожиданным исходом завершился главный бой за титул чемпиона UFC
Сегодня , 11:58
UFC
Новый МакГрегор отметился спорной победой на UFC 282
Сегодня , 11:12
UFC
Хабиб назвал своего фаворита в бою казаха против топового бойца UFC
Сегодня , 09:34
UFC
С досрочной победы дебютировал самый молодой боец в истории UFC
9 декабря, 19:50
UFC
"Терпеть не могу". Президент UFC выразил отношение к футболу
9 декабря, 16:16
UFC
Назван следующий соперник МакГрегора в UFC
9 декабря, 15:30
UFC
Казах из UFC вошел в топ лучших молодых бойцов мира
9 декабря, 14:53
UFC
Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым
© 2008 - 2022 ТОО «EML»