Новый чемпион вместо Хабиба получил бонус от UFC за выступление вечера

Новый чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра получил бонус от промоушена за лучшее выступление вечера, передает "Чемпионат".

Как раз перед турниром UFC 262 в Хьюстоне (Техас, США), на котором он одержал победу, организация повысила сумму бонуса, которая обычно составляет 50 тысяч долларов. Оливейра получил в итоге 75 тысяч.

Напомним, что в главном поединке вечера он досрочно победил американца Майкла Чендлера и стал новым чемпионом лиги в легком весе - на кону стоял пояс, который ранее принадлежал Хабибу Нурмагомедову.

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