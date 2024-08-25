Нокаутом обернулся бой на турнире UFC с участием соперника Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:03
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Американский боец гаитянского происхождения Нил Мэгни неудачно выступил на турнире UFC Vegas 96 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

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Он встречался с эквадорцем Майклом Моралесом и проиграл ему в первом раунде. Мэгни оказался на настиле ринга и был добит соперником.

В итоге Моралес довел свой рекорд до 17-0 в ММА и 5-0 в UFC. Мэгни потерпел 13-е поражение при 29 выигрышах.

Напомним, Мэгни два года назад бился с Шавкатом Рахмоновым (18-0) и уступил казахстанцу во втором раунде.

Главным событием UFC Vegas 96 станет поединок в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье (17-7) и бразильцем Кайо Борральо (16-1).

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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