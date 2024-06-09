Нокаутом и скандалом обернулся главный бой UFC

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В ночь на 9 июня в Луисвилле (США) состоялся турнир UFC on ESPN 57, главным событием которого стал нетитульный поединок в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье (17-7) и французом Нассурдином Имавовым (14-4), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился в четвертом. Имавов в одном из эпизодов потряс соперника, а когда пошел его добивать, рефери поторопился остановить поединок, чем вызвал недовольство как у Джареда, так и у публики. Теперь будет много споров по поводу исхода поединка, хотя вины Имавова в этом нет. Ему присуждена победа техническим нокаутом.

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