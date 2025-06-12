Непобежденный казах нацелен на эксклюзивный контракт UFC! Когда его первый бой на шоу TUF 33?

В самом разгаре 33-й сезон бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). Впервые в истории проекта в нем участвует файтер из Казахстана Алиби Идрис (10-0). 28 мая был представлен релиз первой серии, а к текущему моменту вышло уже три эпизода. Но до боя бойца из Актобе дело еще не дошло. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, когда мы увидим Идриса на больших экранах в рамках проекта TUF.

В этом сезоне в шоу TUF представлено по восемь бойцов в наилегчайшем (57,6 кг) и полусреднем весе (77,7 кг). Тренируют команды легендарные личности - Даниэль Кормье и Чейл Соннен. Идрис попал в команду к Кормье, так же, как и украинский чемпион казахстанской лиги NAIZA Даниэль Донченко (11-2), который представлен в категории до 77 килограммов.

Позади уже три боя - два из них в весе Алиби

В каждой серии традиционно рассказывается о членах обеих команд, а основной упор делается на паре, которая схлестнется в октагоне в концовке эпизода. В первой и третьей сериях бились бойцы из наилегчайшего веса, и в этом дивизионе уже известны два полуфиналиста.

Во второй серии прошел поединок в полусреднем весе, и в нем выступил чемпион NAIZA Донченко (специально для тех, кто еще не смотрел первые серии, но намеревается это сделать - не буду "спойлерить" и рассказывать о результатах).

Уже есть пара на четвертую серию - клетку UFC Apex в Лас-Вегасе (Невада, США) разделят бойцы из полусреднего веса. Как видите, тут бойцы двух дивизионов чередуется, поэтому поединки в весе Идриса выходят в открытый доступ раз в две недели.

Каждая серия становится доступной для фанатов и зрителей по средам. Это значит, что 18 июня пройдет второй четвертьфинал в 77 килограммов, а 25 июня - третий четвертьфинал в весе Идриса. 2 июля в свет выйдет шестая серия, где должны будут встретиться полусредневесы. 9 июля состоится выход последнего четвертьфинала в 57 килограммов, а 16 июля - в 77 килограммов.

Выходит, что первый бой Алиби болельщики увидят либо 25 июня, либо 9 июля. Отметим, что все съемки прошли еще весной текущего года, и бойцы уже давно разъехались по домам. Но никто не имеет права разглашать результаты поединков на TUF - это держится в строгом секрете.

С кем подерется Алиби Идрис в первом бою на TUF?

В обеих командах осталось по два бойца наилегчайшего веса, которые еще не вступали в бой. У Кормье это казахстанец Идрис и южноафриканец Тумело Маньямала (6-1). Друг с другом они встретиться не могут, зато подерутся с подопечными Соннена - узбекистанцем Фуркатбеком Екубовым (13-4) и венесуэльцем Ройбертом Эчеверрией (10-2). Вопрос лишь в том - кто с кем?

31-летний экс-чемпион NAIZA Идрис может сразу же встретиться с 30-летним Екубовым, который за свою семилетнюю карьеру успел подраться в ряди разных лиг, а также в пяти странах (Китай, Узбекистан, ОАЭ, Беларусь и США).

Остальные же выступали как минимум в двух странах. А узбекский файтер Екубов успел побиться сразу в пяти разных государствах - Китае, Узбекистане, ОАЭ, Беларуси и США. Он был чемпионом лиги Belarusian Fight Championship (BFC).



29-летний Эчеверрия тоже имеет чемпионский опыт, причем в США. Он завоевывал пояс чемпиона в лиге Anthony Pettis FC (APFC), которая принадлежит экс-чемпиону UFC Энтони Петтису. Так или иначе будет битва чемпионов - либо NAIZA против BFC, либо NAIZA против APFC.

Также понятно, что непобежденный Алиби подерется с кем-то из тех, у кого уже есть поражения. Причем и Екубов, и Эчеверрия проигрывали досрочно.

Поэтому ждем, что либо 25 июня, либо 9 июля, мы увидим бой Идриса с Екубовым или Эчеверрией. Точно мы это узнаем уже 18 июня, когда в конце серии огласят бой в наилегчайшем весе на 25 июня. Даже если там не будет Идриса, то на 9 июля останется только одна пара, которая проведет бой в последнем четвертьфинале. Поэтому вся конкретика будет уже в конце четвертой серии, 18 июня.





Где смотреть бой Алиби Идриса за контракт UFC?

Чтобы получить эксклюзивный контракт с UFC - Идрису нужно стать чемпионом шоу TUF, то есть, выиграть три боя (четвертьфинал, полуфинал и финал). Все серии шоу TUF 33 еженедельно выходят на платформе "Кинопоиск". Посмотреть их можно по подписке.

Новые эпизоды выходят по средам, а всего будет 12 серий. Последняя из них выйдет в свет 13 августа. Кстати, на "Кинопоиске" уже доступна аудиодорожка на казахском языке, такое практикуется впервые за 20-летнюю историю шоу.

Фото: UFC (1-3), "Кинопоиск" (4)©️