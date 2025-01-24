Неожиданный вердикт вынесли бою Двалишвили - Нурмагомедов за пояс UFC

Бывший претендент на титул UFC и эксперт в области ММА Чейл Соннен выразил несогласие с решением судей в поединке между чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили (19-4) и Умаром Нурмагомедовым (18-1), передают Vesti.kz.

Их бой прошел 19 января в рамках турнира UFC 311 в США и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Однако Соннен считает, что победа должна была достаться Нурмагомедову, который, по его мнению, выиграл три из пяти раундов.

"Я был уверен, что Умар победил. Когда объявили победу Мераба, я ожидал, что зал начнет освистывать решение. Но, похоже, я оказался в меньшинстве. На мой взгляд, Умар забрал 1, 2 и 3 раунды. Вся интрига свелась к третьему раунду, так как остальные, как мне кажется, очевидно распределились: 1 и 2 - за Умаром, 4 и 5 - за Мерабом", - приводит его слова vRINGe.com.

Соннен также отметил, что не считает Двалишвили более сильным бойцом.

"Я не могу сказать, что Мераб был лучше в этом бою. Если говорить о точности, о четкости и о мастерстве, то Умар был впереди. Но это не упрек Мерабу. В ММА иногда бывает так, что сильнейший спортсмен не выходит победителем. Это спорт, где важна не только техника, но и способность выдерживать темп на протяжении 25 минут", - подчеркнул он.

После боя Умар Нурмагомедов нашел объяснение своему поражению.

Также сообщалось, что у Двалишвили "появился" новый соперник после этой победы, а перед этим он обманул комиссию.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение брата в бою за титул UFC.

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