Неожиданным исходом завершился главный бой за титул чемпиона UFC

11 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 282, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между поляком Яном Блаховичем и россиянином Магомедом Анкалаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок вместил в себя все пять раундов, по итогам которых судьи выдали три разных решения: один отдал победу поляку, еще один был благосклонен к россиянину, а третий посчитал ничью. В итоге ничья и пояс в этом весе по-прежнему остается вакантным.

Хотя ближе к победе был Анкалаев, и многие любители ММА не понимают, почему судьи вынесли такое спорное решение.

Отметим, что в соглавном событии турнира UFC 282 также был зафиксирован сомнительный результат в пользу суперзвезды из Великобритании.