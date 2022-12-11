Неожиданным исходом завершился главный бой за титул чемпиона UFC

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Сегодня 12:19 Комментарии 1
©Вестник ММА

11 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 282, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между поляком Яном Блаховичем и россиянином Магомедом Анкалаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок вместил в себя все пять раундов, по итогам которых судьи выдали три разных решения: один отдал победу поляку, еще один был благосклонен к россиянину, а третий посчитал ничью. В итоге ничья и пояс в этом весе по-прежнему остается вакантным.

Хотя ближе к победе был Анкалаев, и многие любители ММА не понимают, почему судьи вынесли такое спорное решение.

Отметим, что в соглавном событии турнира UFC 282 также был зафиксирован сомнительный результат в пользу суперзвезды из Великобритании.

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Метки:
UFC
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