Необычный выбор: Шавкат Рахмонов показал книгу от Токаева

Новости спорта MMA UFC
Вчера 10:43
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов показал книгу Главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", которая была опубликована задолго до того, как ее автор стал Президентом, сообщают Vesti.kz.

Книга была издана в 2005 году и начинается с описания 30-х годов, когда в результате жестокой и абсолютно непродуманной "политики коллективизации", инициированной партией большевиков, в степи начался ужасный голод.

Книга вышла с использованием современных технологических возможностей. В издании двуязычную аудиоверсию произведения можно прослушать с помощью QR-кода на обложке. Для удобства читателя также во флеш-карту включена электронная версия произведения в формате PDF.

Напомним, что Рахмонов последний бой в UFC провел в марте, когда в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила и довел свой рекорд в ММА до 17-0. В рейтинге полусредневесов UFC Шавкат идет на шестой строчке.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Токаев Касым-Жомарт

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 12:48
UFC
Экс-звезда UFC провел первую битву взглядов с популярным ютубером
Вчера , 10:43
UFC
Необычный выбор: Шавкат Рахмонов показал книгу от Токаева
9 мая, 14:40
UFC
Свежий рейтинг UFC: Рахмонов приблизился к Чимаеву
9 мая, 12:10
UFC
Рахмонов? Чимаев назвал топ-6 желанных соперников в UFC
9 мая, 10:10
UFC
"Зачем я так много тренируюсь?". Чимаев уличил президента UFC в обмане
9 мая, 08:10
UFC
Поединки за пояс и с небитыми проспектами: топ-3 сорванных боя казахстанцев в ММА
8 мая, 13:21
UFC
Президент UFC назвал нового претендента на титул в весе Шавката Рахмонова
8 мая, 08:12
UFC
Появилось видео ареста звезды UFC Тони Фергюсона
8 мая, 07:31
UFC
Сбежавший от Шавката Рахмонова боец сделал смелое заявление
8 мая, 00:00
UFC
Топ-боец UFC арестован. Подробности
© 2008 - 2023 ТОО «EML»