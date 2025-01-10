Недооценивать Белала нельзя! Чемпион мира из Казахстана предупредил Рахмонова

Известный эксперт, Заслуженный мастер спорта и пятикратный чемпион мира по ММА Айдар Махметов сделал заявление о противостоянии казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) и чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3-0-1). В интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall он объяснил, чем опасен действующий обладатель титула.

"Все уже заранее короновали Шавката, но я бы этого делать не стал, потому что Белал очень упертый парень. Он очень долго шел к своей победе, и, в отличие от того же Двалишвили, нашел козыри, чтобы продлить свое чемпионство. Продлить не просто так, чтобы ходить и "светиться" с поясом, почивая на лаврах, а продолжая тренироваться в команде Хабиба, получая дивиденды от работы в лучшей команде мира - с лучшими борцами и неплохими ударниками.

Когда говорят, что у Шавката ударка лучше, чем у Ислама или Белала, то это вопрос спорный. Может быть, в отдельно взятом компоненте - лучше, но с точки зрения миксования может и хуже. Всегда происходит столкновение стилей, поэтому математика в ММА не работает. Шавкату нельзя недооценивать Белала, он очень упертый, дышит хорошо, высокая функционалка, хорошо переводит. В бою с Шоном Брэди он показал, что может ударить и отправить в нокаут. Он прибавляет и не собирается прощаться с чемпионством, и вырвать этот пояс будет очень сложно.

Поэтому я сторонник того, чтобы сначала дождаться боя. Шавкату нужно будет хорошо к нему подготовиться, попытаться пояс забрать. Но я бы не стал одевать ему эту корону заранее. Тем не менее отдаю Шавкату больше шансов на победу", - заключил Махметов.