Небитый боец казахстанского менеджера одержал очередную победу в UFC

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (15-0), являющийся бойцом казахстанского менеджера Саята Абдрахманова, одержал победу на турнире UFC 263. Поединок с участием файтера из Ингушетии открывал предварительный кард ивента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 27-летнего Евлоева был 29-летний канадец Хаким Даводу (12-2-1), который шел на серии из пяти побед. Однако российский боец продемонстрировал полное доминирование в стартовых двух раундах, благодаря чему добыл победу судейским решением - все насчитали 29-27 в пользу Евлоева.

Для Мовсара это 15-я победа в 15 проведенных боях. Семь поединков он завершил финишами. Это его пятая виктория в октагоне известнейшего промоушена.

Ранее Евлоев был чемпионом лиги М-1 Global. В феврале 2018 года он досрочно победил казахстанца Сергея Морозова (16-5).

Отметим, что Евлоев занимает 14-е место в рейтинге полулегкого веса UFC, а его соперник Даводу замыкает топ-15.

Напомним, что главный кард UFC 263 начнется в 08:00 по времени Нур-Султана. Он включит в себя два титульных реванша и еще один пятираундовый поединок двух звезд.

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