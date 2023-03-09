"Не удивляйтесь". В ESPN отметили превосходство Шавката Рахмонова над Хамзатом Чимаевым

ESPN назвал имена самых интригующих бойцов UFC в каждом из 12 весовых дивизионов, куда вошел и представитель полусреднего веса из Казахстана Шавкат Рахмонов, сообщают Vesti.kz.

Утром 5 марта в Лас-Вегасе (США) Номад досрочно победил американца Джеффа Нила. Таким образом, казахстанец продлил победную серию до 17-0, а также получил бонус за лучший бой вечера на UFC 285.

В UFC одобрили бой Шавката Рахмонова против второго номера рейтинга

"Рахмонов уже некоторое время является одним из самых интригующих имен в категории 170 фунтов (полусредний дивизион). Я не раз слышал от некоторых уважаемых людей в спорте, что на самом деле он лучше, чем другой талантливый полусредневес, появившийся в последние годы, Хамзат Чимаев.

Рахмонов только что прошел жесткое испытание в поединке против Джеффа Нила, где он был фаворитом в соотношении пять к одному. Не позволяйте конкурентности этого боя ввести вас в заблуждение, заставляя думать, что вершина этого дивизиона будет для Рахмонова непосильной задачей. Нил - классный соперник, даже если у него никогда не было оппонента из топ-5. Рахмонов столкнулся с трудностями и все же сохранил свою серию финишей, доведя ее до идеального рекорда 17-0. Когда этот парень дойдет до титульного боя (а я действительно с уверенностью говорю "когда", а не "если"), не удивляйтесь, если он будет фаворитом против действующего чемпиона", - пишет ESPN.

Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова



Добавим, что после победы над Нилом Рахмонов поднялся на шестое место в рейтинге полусредневесов UFC, тогда как Чимаев занимает третью строчку.