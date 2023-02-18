"Не все сказал в UFC". Исмагулов отреагировал на слова менеджера о смене лиги

Казахстанский боец Дамир Исмагулов (24-2) сделал заявление о своей карьере в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее менеджер Исмагулова Саят Абдрахманов заявил о том, что предлагал бойцу подписать контракт с другой лигой, где он получит больше привилегий по сравнению с UFC.

Боец следующим образом отреагировал на это в своих соцсетях: "Я еще не все сказал в UFC. То, что мне предписано, от меня не уйдет".

Дамир Исмагулов выступил с новым заявлением о возвращении в UFC

Напомним, что в декабре Исмагулов единогласным решением уступил Арману Царукяну (19-3). Для казахстанца это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков. После этого "Казах" объявил о завершении карьеры.

В январе Исмагулов через соцсети объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации, чтобы посодействовал устроить реванш с Царукяном.