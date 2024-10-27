"Не доработал". Непобежденный казах "лишил" Анкалаева титульного боя в UFC

Казахстанский боец полутяжелого веса UFC Дияр Нургожай (10-0) высказался о поединке между топами своего дивизиона - россиянином Магомедом Анкалаевым (19-1-0-1) и сербом Александром Ракичем (14-5). В интервью корреспонденту Vesti.kz он заявил, что сомневается в предоставлении Анкалаеву титульного боя даже после этой победы.

В главном карде турнира UFC 308 Анкалаев единогласным решением судей победил Ракича. Он продлил свою беспроигрышную серию до 12 поединков (11 побед и одна ничья). После окончания боя файтер из Дагестана потребовал чемпионский бой у обладателя пояса из Бразилии - Алекса Перейры (12-2).

"Я смотрел этот бой. Присмотрелся, увидел такой же момент, как и у себя в бою. Ракич был немножко выше и физически крупнее, из-за этого Анкалаеву передней рукой тяжело было работать, он работал с задней руки, хорошо попадал ею. Также и в левше. В самом бою Анкалаев выиграл, сделал, что смог, что надо. Но для чемпионского боя, он не доработал. Думаю, что его опять протянут, пояс пока не дадут. Весь бой смотрел внимательно. Ракич - хороший соперник, фактурный, сильный физически. Но Анкалаев пару раз пробил ему в корпус с задней руки, и он задышал. Был такой момент. Анкалаев, конечно, хороший боец: хорошо думает, дышит, у него функционал хороший. С Перейрой у них получился бы очень красочный бой. Думаю, они бы даже в стойке поработали. Но по поводу чемпионского боя, повторюсь, не знаю, дадут ли его Анкалаеву. Это под большим вопросом. В целом, в верхушке рейтинга моего дивизиона каждый друг с другом уже подрался. Я думаю, сейчас там точно будут какие-то корректировки", - отметил Нургожай.

Напомним, что Дияр попал в UFC в начале месяца после яркой победы на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS). В настоящий момент он один из шести представителей Казахстана в лучшей лиге мира.

Ранее на нашем YouTube-канале вышло большое эксклюзивное интервью с Нургожаем. Посмотреть его вы можете по ссылке.