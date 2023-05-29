Названа выгода UFC от подписания казахстанца Асу Алмабаева

Обозреватель портала Sportskeeda.com Пранав Пандей поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от дебютного боя казахстанского бойца Асу Алмабаева (17-2) в UFC. В ходе беседы он отметил сильные стороны его соперника из Ямайки - Оде Осборна (12-5).

Их поединок состоится 5 августа этого года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Обо бойца выступают в лимите легчайшего веса.

"Ямайская сенсация" заслужил свое место в UFC, продемонстрировав впечатляющие результаты в Contender Series Даны Уайта в 2019 году. Это крепкий боец, который пару раз проигрывал досрочно нокаутами. Однако на его стороне опыт и потенциал. Самое главное, ему хочется упрочить свои позиции в наилегчайшем дивизионе. Алмабаев успешно зарекомендовал себя в промоушенах Brave FC и M-1 Challenge. Его вступление в UFC добавит динамики в дивизион. В предстоящем бою опытный Осборн выглядит фаворитом, но у казахстанца тоже есть хорошие шансы", - отметил Пандей.

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками казахстанца Жалгаса Жумагулова: Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6), Тайсон Нэм (21-13-1).