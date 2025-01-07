Названа цена победы Алмабаева в следующем бою UFC

Сайт MMAMania.com уверен, что боец UFC из Казахстана Асу Алмабаев может сделать серьезную заявку на получение титульного поединка в наилегчайшем весе, если 1 марта победит в Лас-Вегасе австралийца Стива Эрцега, передает Vesti.kz.
Эрцег занимает девятое место в дивизионе наилегчайшего веса UFC, тогда как Алмабаев находится на восьмой позиции.
"Начав свою карьеру в UFC с трех побед подряд, Эрцег (12-3) потерпел два поражения кряду и в последнем бою впервые в своей карьере проиграл нокаутом. На турнире UFC 305 Кай Кара-Франс победил его, остановив в первом раунде. До UFC 305 "АстроБой" дрался с Алешандре Пантожей за титул чемпиона в наилегчайшем весе на турнире UFC 301, но проиграл единогласным решением судей.
Алмабаев (21-2), в свою очередь, идеально выступает в UFC (4-0), имея победную серию из 17 поединков. Победив Хосе Джонсона, Си Джея Вергару и, совсем недавно, Матеуса Николау, 30-летний боец, занимающий восьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона, завершил 2024 год с рекордом 3-0. Победа над бывшим претендентом на титул в 125 фунтах может позволить Алмабаеву включиться в титульную гонку, тем более что дивизион нуждается в достойных претендентах", - пишется в материале.