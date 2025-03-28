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Названа истинная причина завершения карьеры Хабиба

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Названа истинная причина завершения карьеры Хабиба ©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бывший претендент на титул UFC и нынешний аналитик ММА Чейл Соннен высказал мнение о реальной причине, по которой легендарный дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи, передают Vesti.kz.

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Бывший претендент на титул UFC и нынешний аналитик ММА Чейл Соннен высказал мнение о реальной причине, по которой легендарный дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи, передают Vesti.kz.

Главный фактор ухода - весогонка

По словам Соннена, ключевой причиной, по которой бойцы решают повесить перчатки на гвоздь, является изнурительная сгонка веса.

"Главная причина, по которой бойцы завершают карьеру - это весогонка. Они просто не хотят больше проходить через это испытание. Посмотрите на Хабиба - отличный пример. Он ушел непобежденным с рекордом 29-0. Почему он не сделал 30-0? Потому что он дрался не в своем весе. Такие бойцы, как он, должны были давно сменить дивизион. Если бы он это сделал, мы могли бы увидеть его в октагоне еще раз. Но он устал гонять вес до легкого дивизиона, и именно это стало решающим фактором", - приводит слова Соннена vRINGe.com.

По мнению эксперта, проблема весогонки актуальна для большинства бойцов, и именно она чаще всего становится причиной их ухода из спорта.

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