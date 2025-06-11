Названа главная угроза для Шавката Рахмонова в UFC

Менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева Али Абдель-Азиз прокомментировал возможное будущее своего подопечного в полусреднем дивизионе, передают Vesti.kz.

По словам Абдель-Азиза, даже при гипотетическом поражении в следующем поединке Махачев не покинет октагон надолго и продолжит выступления на высочайшем уровне.

"Ислам не проиграет. Махачев уничтожает оппонентов последние годы. Он войдет в историю как величайший боец в истории. Махачев на 100 процентов подерется в этом году. Он тренируется дважды в день, так что он будет готов подраться в ближайшие три-четыре месяца", - цитирует менеджера Sport24.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий бой против действующего чемпиона в полусреднем весе австралийца Джека Деллы Маддалены. При этом победитель потенциального поединка может стать соперником казахстанца Шавката Рахмонова. По информации источников, Рахмонову также могут организовать промежуточный бой - с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.