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Названа главная угроза для Шавката Рахмонова в UFC

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Названа главная угроза для Шавката Рахмонова в UFC ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева Али Абдель-Азиз прокомментировал возможное будущее своего подопечного в полусреднем дивизионе, передают Vesti.kz.

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Менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева Али Абдель-Азиз прокомментировал возможное будущее своего подопечного в полусреднем дивизионе, передают Vesti.kz.

По словам Абдель-Азиза, даже при гипотетическом поражении в следующем поединке Махачев не покинет октагон надолго и продолжит выступления на высочайшем уровне.

"Ислам не проиграет. Махачев уничтожает оппонентов последние годы. Он войдет в историю как величайший боец в истории. Махачев на 100 процентов подерется в этом году. Он тренируется дважды в день, так что он будет готов подраться в ближайшие три-четыре месяца", - цитирует менеджера Sport24.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий бой против действующего чемпиона в полусреднем весе австралийца Джека Деллы Маддалены. При этом победитель потенциального поединка может стать соперником казахстанца Шавката Рахмонова. По информации источников, Рахмонову также могут организовать промежуточный бой - с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.

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