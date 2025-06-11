В UFC назвали лучших бойцов 2025 года: что по Рахмонову?

UFC обновил рейтинги лучших бойцов вне зависимости от весовых (P4P) категорий после 316-го номерного турнира, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), передают Vesti.kz.

Напомним, в главном событии вечера грузинский файтер Мераб Двалишвили (20-4) одолел американца Шона О'Мэлли (18-3-0-1), финишировав соперника удушающим приемом в концовке третьего раунда. Благодаря этому он обеспечил себе вторую строчку в списке лучших представителей промоушена Даны Уайта.

Топ-10 бойцов P4P в UFC:

Ислам Махачев Мераб Двалишвили Джон Джонс Илия Топурия Дрикус Дю Плесси Магомед Анкалаев Александр Волкановски Джек Делла Маддалена Алекс Перейра Алешандре Пантожа

Отметим, что казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) не попал в список 15 лучших бойцов в UFC.