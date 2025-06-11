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В UFC назвали лучших бойцов 2025 года: что по Рахмонову?

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В UFC назвали лучших бойцов 2025 года: что по Рахмонову? ©UFC

UFC обновил рейтинги лучших бойцов вне зависимости от весовых (P4P) категорий после 316-го номерного турнира, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), передают Vesti.kz.

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UFC обновил рейтинги лучших бойцов вне зависимости от весовых (P4P) категорий после 316-го номерного турнира, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), передают Vesti.kz.

Напомним, в главном событии вечера грузинский файтер Мераб Двалишвили (20-4) одолел американца Шона О'Мэлли (18-3-0-1), финишировав соперника удушающим приемом в концовке третьего раунда. Благодаря этому он обеспечил себе вторую строчку в списке лучших представителей промоушена Даны Уайта.

Топ-10 бойцов P4P в UFC:

  1. Ислам Махачев
  2. Мераб Двалишвили
  3. Джон Джонс
  4. Илия Топурия
  5. Дрикус Дю Плесси
  6. Магомед Анкалаев
  7. Александр Волкановски
  8. Джек Делла Маддалена
  9. Алекс Перейра
  10. Алешандре Пантожа

Отметим, что казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) не попал в список 15 лучших бойцов в UFC.

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