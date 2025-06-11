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Казахстанец получил плохие новости по бою в UFC против сокомандника Хабиба

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Казахстанец получил плохие новости по бою в UFC против сокомандника Хабиба ©instagram.com/aza.maksum

Бой казахстанца наилегчайшего веса Азата Максума (17-1) на историческом турнире UFC в Баку (Азербайджан) против Тагира Уланбекова (16-2) перенесли в прелимы, передают Vesti.kz.

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Бой казахстанца наилегчайшего веса Азата Максума (17-1) на историческом турнире UFC в Баку (Азербайджан) против Тагира Уланбекова (16-2) перенесли в прелимы, передают Vesti.kz.

Изначально соперники должны были выйти в основном карде ивента. Однако теперь лучшая лига мира переставила их противостояние.


Напомним, что турнир впервые пройдет в Азербайджане и состоится в ночь с 21 на 22 июня.

Напомним, что Максум дебютировал в промоушене Даны Уайта еще в июле 2023-го, когда раздельным решением судей победил американца Тайсоно Нэма (21-14). Однако с тех пор файтер провел всего один поединок. В последний раз он вышел в октагон против представителя США Чарльса Джонсона (17-7), уступив единогласным решением.

Уланбеков является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1). В последний раз он выступал 18 января текущего года, решением победив Клэйтона Карпентера (8-1).

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Карагандинская обл., Караганда   •   Тур 9, мужчины
13 июня 16:00   •   не начат
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