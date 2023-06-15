Названа главная спортивная звезда в Казахстане

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Сегодня 11:58
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью MMA.Metaratings.ru назвал главную спортивную звезду в стране, сообщают Vesti.kz.

- Кто сейчас является главной спортивной звездой в Казахстане?

- В любом случае, Шавкат (Рахмонов).

- Ни футболист, ни боксер, ни кто-то еще?

- Да. Рахмонов сейчас на хайпе.

Напомним, что Жумагулов вернется в октагон 17 июня, когда в США проведет бой против бразильца Фелипе Бунеса. Для казахстанца это будет седьмой поединок в UFC, в предыдущих шести он одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC Рахмонов Шавкат

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