Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Хамзат Чимаев

Твиттер-аккаунт FanScorecard поинтересовался мнением подписчиков об исходе потенциального поединка в UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и представляющим ОАЭ уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым (13-0), сообщают Vesti.kz.

По результатам опроса, 60 процентов из 438 участников отдали победу Рахмонову, а 28,3 процента - Чимаеву. При этом 11,6 процента респондентов посчитали, что победителем этого поединка стали бы фанаты.

Отметим, что Чимаев ранее выступал с Рахмонов в одном дивизионе (полусреднем), однако позже Хамзат решил подняться в средний вес.