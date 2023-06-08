Назван единственный бой, который проиграл Хабиб

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе ирано-американец Бенил Дариуш (22-4) считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов (29-0) проиграл бразильцу Глейсону Тибау (37-18) в 2012 году, сообщают Vesti.kz.

Нурмагомедов победил Тибау единогласным решением судей (30-27 трижды) в рамках UFC 148.

"Да, я по-прежнему думаю, что Хабиб проиграл Тибау. Если посмотреть их бой, то он не нанес Тибау никакого ущерба, не смог его перевести. Единственное, что было у Хабиба, это контроль октагона", - сказал Дариуш в интервью "СЭ".

Нурмагомедов - бывший чемпион UFC в легком весе. В марте 2021 года Хабиб официально завершил спортивную карьеру, покинув октагон непобежденным.

Ранее Дариуш оценил шансы Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC.