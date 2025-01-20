Назван боец, превзошедший Хабиба в UFC

Известный американский комментатор UFC Джо Роган прокомментировал победу российского чемпиона Ислама Махачева (27-1) на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, сообщают Vesti.kz.
19 января Махачев одержал яркую победу над бразильцем Ренато Мойкано (20-6-1), финишировав соперника и успешно защитив свой титул чемпиона UFC в легком весе. Роган высоко оценил мастерство и уверенность Махачева, заявив, что Ислам превзошел легендарного Хабиба Нурмагомедова.
"Ислам просто сенсационный. Он столкнулся с давлением, вышел против неожиданного противника, парня, в которого никто не верил, который очень опасен и которому нечего терять. И Ислам сразу провернул победный прием против обладателя черного пояса по джиу-джитсу.
Я думаю, Махачев превзошел Хабиба. Ударка Ислама - то, что отличает его. Хабиб был машиной для уничтожения соперников на земле. Но Махачев привнес в свою игру ударку элитного уровня", - заявил Роган в эфире ESPN.
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Бывший чемпион UFC в легком весе. Также был внесен в Зал славы UFC.