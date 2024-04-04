Назван боец, который мог победить Хабиба Нурмагомедова

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Сегодня 17:33
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Австралийский боец UFC Роберт Уиттакер считает, что канадец Жорж Сен-Пьер мог бы победить россиянина Хабиба Нурмагомедова, если бы ранее они встретились в октагоне, передают Vesti.kz.

Уиттакер заявил в интервью MMA Arcade Podcast, что Сен-Пьер выиграл бы у Хабиба в своей пиковой форме, так как более разносторонний боец и обладает прекрасными навыками борьбы, что вкупе позволило бы ему нивелировать сильные стороны Хабиба.

Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году, провел 28 боев в ММА и одержал 26 побед при двух поражениях. Бывший трехкратный чемпион UFC. Общепризнанно считается одним из лучших бойцов ММА в мире. Выступал в полусреднем и среднем весах. Включен в Зал славы UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Бывший чемпион UFC в легком весе. Также был внесен в Зал славы UFC.

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Нурмагомедов Хабиб UFC MMA

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