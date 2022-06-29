Найдено объяснение, почему еще не настало время для боя Рахмонова и Чимаева

Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит объяснил, почему время для поединка непобежденных полусредневесов Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова еще не настало.

Смит убежден, что Чимаев и Рахмонов должны разделить октагон позже - в бою за чемпионский титул.

"Если устроить этот бой сейчас, то вы просто потеряете одного из претендентов, - приводит слова Смита fightwave.ru. - Это бой, который, вероятно, может пройти за чемпионский титул. При этом я не пытаюсь списывать остальных со счетов.

Я не думаю, что на этом уровне стоит впустую тратить поединок между этими парнями, каждый из которых настолько хорош и имеет очень большой потенциал. Я не думаю, что стоить делать этот бой в главном событии UFC Fight Night или в трехраундовом поединке на PPV-турнире. Это бой, на котором можно будет заработать большие деньги в будущем, если оба парня продолжат делать свою работу".

Чимаев одержал пять побед в UFC, тогда как Рахмонов добыл четвертую досрочную победу подряд в промоушене, финишировав американца Нила Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация". После этой виктории Шавкат вошел в топ-10 рейтинга UFC.