Напряженный диалог с узбеком и восторг Даны Уайта. Как небитый казах стартовал на шоу TUF?

Сегодня, 25 июня, состоялся релиз пятой серии 33-го сезона бойцовского реалити-шоу от UFC - The Ultimate Fighter. В ней показали четвертьфинальный поединок в наилегчайшем весе между казахстанцем Алиби Идрисом (10-0) и Фуркатбеком Екубовым (13-4) из Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном, что было в этой серии.

Серия называется "Заклятые друзья", и это отсылка к тому, что друг с другом встретились бойцы из близких соседских стран - Казахстана и Узбекистана. Причем Алиби и Фуркатбек - первопроходцы для своих стран в шоу TUF.





Как общались Идрис и Екубов до боя?

Понятно, что бойцы постоянно пересекались, так как жили в одном общем доме, вместе с другими участниками TUF. В этой серии казахстанец несколько раз отметил, что уважает соперника "и как соперника, и как брата".

Было отмечено, что из 16 участников шоу было только три мусульманина, и они по пять раз в сутки молились вместе.

Казах перенял опыт у чемпиона UFC и рассказал о своей семье

В этом эпизоде к команде Даниэля Кормье, чьим членом является Алиби, присоединился экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено (23-8-2). Он провел для бойцов тренировку и поделился своими советами.

Особую роль уделили истории обоих бойцов, и их жизни за пределами октагона. В комнате Идрис показывал украинскому бойцу Даниилу Донченко (11-2), экс-чемпиону казахстанской лиги NAIZA, фотографии своих сыновей. Старшего зовут Хамза, младшего - Мохаммад.

По словам Алиби, рождение детей дало ему огромный заряд мотивации. Когда ему сложно, к примеру, во время сгонки веса, он всегда смотрит на фотографии сыновей, и ему становится легче от этого.

Затем были показаны кадры из родного города бойца - Актобе. Он показал свой дом, в котором проживают его супруга, дети, родители и братья:

А еще Алиби познакомил зрителей со своей матерью - Нурзизой Баймукашевой. Она ежедневно торгует молочными продуктами на актюбинском рынке, с 8 утра до 20 вечера.

По словам Идриса, он хочет стать чемпионом UFC и купить матери целый отдел на рынке, чтобы ей не было тесно.

Узбекский соперник не живет на родине, но он верит в себя

Екубов рассказал, что вместе со своей супругой, дочерью и отцом проживает в Дубае (ОАЭ). Несколько лет назад не стало его матери. Рассказывая о ней, Фуркатбек, со слезами на глазах, вспомнил, как перед своей смертью мама велела ему никогда не сдаваться. Это сильная мотивация для бойца.

Перед боем он отдал должное силе Алиби и его универсальности в клетке. Но отметил, что казахстанец часто ошибается, а он будет наказывать его за эти ошибки.

Перед боем Алиби подарил казахский шапан легенде UFC

Незадолго до боя Идрис поблагодарил своего тренера Кормье, сделав ему незабываемый презент - казахский национальный шапан. Оказалось, что он заранее купил этот подарок именно для Кормье, так как хотел, чтобы экс-двойной чемпион UFC был его тренером.

"Красота! Это то, что надо! Я обожаю Алиби, он просто лучший. Он подарил мне чудный казахский халат. Это необычный длинный халат кремового цвета с разными узорами, это просто чудо! Огромное спасибо!", - говорил Кормье, не скрывая своей радости.

Казах и узбек повздорили при встрече лицом к лицу

За день до боя спортсмены успешно уложились в лимит наилегчайшего веса, а затем провели стердаун. Екубов улыбался, глядя на соперника, а Алиби был максимально серьезен, и члены его команды кричали ему: "Не улыбайся в ответ!".

Дерзкий взгляд казахстанца не напугал Фуркатбека, а где-то даже возмутил. Это привело к напряженному диалогу:

"Стердаун никогда тебе не поможет (в бою)", - обратился узбекский боец на английском языке. "Я по-русски понимаю", - так Идрис дал понять, что не понял соперника. "Что, думаешь, я бояться (тебя) буду? Все самое главное - завтра", - заключил Екубов уже на русском языке.

Сам Алиби связывает такое поведение соперника с нервами:

"На английском мне что-то говорит, хотя он понимает, что я не знаю язык. Не знаю, может, он нервничает. Он уже понимает, с кем он столкнется", - сказал казахстанец.

Алиби честно высказался про жизнь в Казахстане

Последние слова Алиби, озвученные перед боем, говорили о непростом пути к мечте:

"В моей жизни было много переломных моментов. В Казахстане нет хорошей жизни, люди (там) дерутся. Я всегда мечтал дать своей семье, своим родителям все. Поэтому я здесь", - говорил он.

Как прошел бой? Внимание! Спойлеры

Бойцы оказались в клетке. Схема все та же: два раунда по пять минут, если будет ничья - то третий решающий. И в первом раунде за Алиби было тревожно, потому что соперник не позволял ему эффективно работать в стойке, а сам попадал под разными углами. Было видно, что Екубов - мастеровитый ударник.

Но в какой-то момент Алиби удалось совершить тейкдаун, после чего узбекскому файтеру пришлось очень нелегко. Алиби постоянно давил, нанося удары и намекая на выход на приемы. За счет такой концовки он и взял первый раунд.

Во втором нужно было работать в том же ключе, но все пошло не по плану. Ближе к середине отрезка Алиби, доводя свою комбинацию у сетки, ткнул соперника пальцем в глаз: рефери вмешался и, в итоге, снял с казахстанца один балл. Но это не помешало ему победить. Концовку раунда он вновь забрал за счет борьбы, выходя на опасные позиции и удушающий прием. Екубов остался зажатым на канвасе под градом ударов.

Это победа единогласным решением судей! Рискнем предположить, что первый раунд судьи отдали со счетом 10-9 Алиби, а во втором, с учетом снятого балла, была ничья - 9-9. Предположительный итог: 19-18 в пользу казахстанца.

Идрис сразу почувствовал, что выиграл бой. Как только закончился второй раунд. Первым делом он побежал к президенту UFC Дане Уайту:

"Дана, запомните меня. Я - Алиби!", - крикнул спортсмен. "Ты молодец, парень! Было круто!", - ответил с улыбкой босс.

Тренер команды соперника Чейл Соннен отметил, что во втором раунде Фуркатбек был выжат физически. Алиби серьезно потрепал узбекского соперника своей борьбой и навыками в партере. Президент Уайт был доволен увиденным:

"Во втором раунде Алиби задавал Фуркатбека в партере. Это уверенная победа, несмотря на вычтенный балл за тычок в глаз. Мне не терпится увидеть Алиби в полуфинале", - заключил Дана.

А вот тренер казахстанца Кормье заверил, что со своим чемпионским настроем Алиби еще задаст жару в будущем. Что касается Фуркатбека, то он достойно принял поражение, признав, что в этот вечер казахстанец был сильнее. Он был расстроен, так как долго ждал шанса выступить на шоу TUF, но ничего не поделать.

Кто следующий соперник Идриса и когда покажут бой?

31-летний боец пробился в полуфинал шоу TUF, а это значит, что он в одной победе от выступления в карде UFC, так как финал проводится уже на официальном турнире лучшего промоушена мира, и в двух победах от эксклюзивного контракта с UFC.

Ранее в полуфинал его весовой категории пробились американец Джозеф Моралес (12-2) и мексиканец Иманол Родригес (5-0). Они встретятся друг с другом в полуфинале.

А вот во втором полуфинале соперник Идриса пока неизвестен. Выпуск с заключительным четвертьфиналом в этом дивизионе выйдет в свет 9 июля, и тогда мы узнаем, с кем казахстанец проведет следующий бой.



Стоит отметить, что все съемки прошли еще весной текущего года, но сериал выходит по одной серии в неделю. Это был пятый выпуск из 12. Через две недели, в противостоянии между Ройбертом Эчеверрией из Венесуэлы (10-2) и Тумело Маньямало из ЮАР (6-1), будет выявлен соперник Алиби по полуфиналу.

А сам выпуск с полуфиналом Алиби должен появиться в доступе только 6 августа, в предпоследней 11-й серии. Это будет захватывающе!

Фото: скриншоты с пятой сери TUF 33