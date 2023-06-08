Нанесший казахстанцу первое поражение в UFC боец получил нового соперника

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян получил нового соперника в UFC. Им стал бразилец Хоаким Силва, сообщают Vesti.kz.

Их поединок в лимите легкого веса состоится 18 июня на UFC Vegas 75.

Напомним, что Царукян последний бой провел 17 декабря 2022 года, когда единогласным решением судей победил казахстанца Дамира Исмагулова. Для Исмагулова это поражение стало первым в UFC, тогда как в предыдущих пяти поединках он выходил победителем.

Напомним, что дела Царукяна, как и Исмагулова, ведет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.