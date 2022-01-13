"Мой соперник продолжает оскорблять". Боец казахстанской команды сделал заявление после срыва боя в UFC

Российский боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (15-0), представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, объяснил, почему не сможет принять участие в номерном турнире UFC 270, который пройдет 22 января в Анахайме (Калифорния, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот день непобежденный файтер должен был встретиться с грузинским бойцом немецкого происхождения Илией Топурией (11-0).

"Я заболел новым коронавирусом. К сожалению, зараза настигла меня на завершающей стадии моего трехмесячного тренировочного сбора перед самым боем. Нужно излечить болезнь, а затем пройти реабилитацию для восстановления дыхательной способности легких. На все воля Всевышнего. Самое досадное для меня это то, что не смог порадовать всех тех, кто ждал этого боя. Обещаю сделать все, чтобы быстрее вернуться в октагон. Буду тренироваться еще упорнее.

Тем временем мой соперник продолжает оскорбления, которые сам начал. Бой рано или поздно состоится, там мы с него и спросим", - написал Евлоев в Instagram.

Напомним, последние месяцы Евлоев провел в лагере в зале American Top Team во Флориде.