Мощным нокаутом завершился главный бой на UFC Vegas 84

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Сегодня 08:44
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Сегодня, 14 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 84, в главном событии которого встречались полутяжеловесы - россиянин Магомед Анкалаев (19-1-1) и бразилец Джонни Уокер (21-8), сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился во втором, когда Анкалаев хорошо попал по сопернику и тем самым его уронил. Его второй, добивающий удар вынудил рефери остановить поединок.

Для Анкалаева это 19-я победа при 1 поражении и 1 ничьей. Уокер потерпел восьмую неудачу при 21 выигрыше.

Напомним, это был реванш. Соперники бились 21 октября 2023 года в рамках UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). В первом раунде Магомед пробил запрещенный удар коленом, врач решил остановить бой, который был признан несостоявшимся.

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