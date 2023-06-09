"Минимум топ-5". Казахский боец получил высокую оценку перед дебютом в UFC

Автор:
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:10
©Instagram.com/asu_zulfikar57

Представитель команды DAR Pro Team и чемпион лиги NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын (4-0) оценил уровень своего одноклубника и новобранца UFC Асу Алмабаева (17-2). В интервью Vesti.kz он также выразил мнение, что вскоре казахстанских бойцов в топовых лигах мира станет еще больше.

- Уровень Асу - минимум топ-5 UFC. Я знаю, как он работает, как пашет, как дышит. Он сейчас в хорошей форме, в Северной Осетии на сборах хорошо набрал в физическом и функциональном плане. У него большие возможности. Ему надо хорошо дебютировать, а потом просить бойцов из топ-15. 

- Почему наибольшее количество казахстанских кандидатов на попадание в топовые лиги мира как раз в наилегчайшем весе? Как объяснить эту тенденцию?

- 57 килограммов в Казахстане - это очень конкурентный вес. Если ты чемпион, то можешь попасть в любую лигу мира и давать там конкурентные бои. В этом году подписали двух бойцов в UFC, это хорошо. В июле намечается дебют Азата Максума, главное, чтобы хорошо начал, будем только поддерживать его.

- Какова твоя личная цель? Может, ты мечтаешь стать тем бойцом, благодаря которому Дана Уайт решится открыть в UFC новый дивизион (до 53 килограммов)?

- Для этого нужно проделать много работы в плане медийности. Но я готов к этому. Я сам сторонник того, чтобы продвигать бои и продавать себя. Если Уайт заинтересуется или узнает обо мне, то это будет большой прогресс. Даже если Асу сейчас хорошо проявит себя, попадет в топ-5, то это большой шанс для нас. Уайт может открыть вес, главное его заинтересовать. Если откроют, то это будет топ. Будем работать, не забегая вперед, но я готов к этому.

- Ты представляешь команду DAR Pro Team, и сейчас у вас уже два бойца UFC - Алмабаев и Шавкат Рахмонов. Это еще не предел?

- Однозначно, у нас много перспективных бойцов, которые уже на уровне UFC. Мы это знаем, мы живем этим. Мы - молодая команда, и за последние два года мы проделали очень большую работу для роста. Если сравнить наш уровень сейчас и год назад, то поймем, какая большая работа была проделана тренерским штабом. Дальше-больше. Мне кажется, с нашего зала в течение ближайших двух лет, а может и года, еще как минимум пару человек подпишутся в топ-3 лиги мира - UFC, Bellator или ONE FC. 

Напомним, что 29-летний Алмабаев дебютирует в лучшей лиге мира в ночь на 6 августа. Его соперником будет американец Од Осборн (12-5-0-1). 

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Алмабаев Асу Максум Азат Рахмонов Шавкат UFC

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