Миллионы! Шавкат Рахмонов получил бонус за "Лучший бой вечера" на UFC 285

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:37
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Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) получил надбавку после победы над Джеффом Нилом (15-5) в виде бонуса за "Лучший бой вечера". Он составляет 50 тысяч долларов, или 21,5 миллиона тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом Номад получит в общей сумме 100 тысяч долларов, так как американец не сделал вес.

Бой между топовыми полусредневесами прошел в главном карде ивента. Он завершился победой Шавката поздним финишем в третьем раунде.

Отметим, что, помимо бонуса, Шавкат получит гонорар за выступление, подписной бонус и 30 процентов от гонорара соперника за проваленное взвешивание. Подробнее об этом можете прочитать здесь

После боя на победу Шавката отреагировали Дана Уайт и Ислам Махачев. Для Рахмонова это уже третий бой подряд, после которого он получает бонус. 

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США Лас-Вегас

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