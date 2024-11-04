Месть за казаха! Алмабаев получит топового соперника в UFC?

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (21-2) только две недели назад добыл свою четвертую победу в лучшей лиге мира, но он уже находится в ожидании анонса следующего боя. Сейчас для 30-летнего файтера появился очень заманчивый вариант. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Полмесяца назад Алмабаев нанес поражение бразильцу Матеусу Николау (19-5-1). Этот успех позволил казахстанцу взлететь с 14-го на седьмое место в рейтинге претендентов наилегчайшего дивизиона. Кроме того, после этого боя бразилец был уволен из промоушена.

Уже на следующий день после возвращения в Казахстан Асу отправился в зал. Он был голоден так же, как и до боя. Сейчас его задача - держать себя в форме и готовиться к следующим вызовам, ведь впереди легких боев точно не будет.



Выше Алмабаева в рейтинге дивизиона всего шесть претендентов на пояс, причем трое из них проиграли свой последний бой. Каждого из таких можно считать потенциальным соперником Асу, ведь после поражений им нужен кто-то из тех, кто располагается в рейтингах ниже, чтобы вернуть себе возможность драться с лучшими.

В минувшие выходные турнир UFC прошел в Эдмонтоне (Канада). В главном событии вечера встретились второй и третий номера дивизиона до 57 килограммов - мексиканский экс-чемпион Брэндон Морено (22-8-2) в доминирующей манере решением выиграл у ранее не проигрывавшего в UFC Амира Альбази (17-2) из Ирака.

Теперь дорога к титулу у Альбази прервалась, и ему нужно будет отступить на шаг назад, чтобы вновь заслужить к себе повышенное внимание. А с кем драться после одностороннего проигрыша от Морено? Как вариант, провести реванш с новозеландцем Каем Кара-Франсом (25-11-0-1), которого он победил в июне прошлого года раздельным решением судей.

Но Кай не дрался уже несколько месяцев, и он готов вскоре вернуться в октагон, а Альбази только что 113 акцентированных удара в голову от Морено, и ему явно понадобится какое-то время на восстановление. Поэтому не факт, что Кара-Франс за это время не найдет себе другого противника.



Идущие на пятом месте Татсуро Тайра (16-1) и на шестом Алекс Перес (25-9) последние бои тоже проиграли, а второй вовсе травмировал колено. Альбази может встретиться и с ними, но есть ощущение, что ему больше даст победа над соперником, который идет на победной серии.

Тут мы как раз можем громко заговорить про Алмабаева. Боец идет на серии из 17 побед кряду, у него 4-0 в UFC и он намерен поскорее прочистить путь к титулу. Плюс ко всему, они находятся примерно на одном этапе карьеры. Альбази исполнилось 31 на прошлой неделе, а Асу исполнится 31 в январе. Еще несколько дней назад у Амира было 5-0 в UFC, а у казахстанца сейчас 4-0 в промоушене.

Это интересный поединок. Тем более Асу мог бы взять реванш за своего соотечественника Жалгаса Жумагулова (16-9), который проиграл Альбази единогласным решением в январе 2021 года.



Выгода Альбази в том, что если он остановит Асу, то громко заявит о себе. Ведь мало кто хочет биться с опасным соперником, идущим на серии из 17 побед. Что касается самого Алмабаева, то победа над Амиром приблизит его еще на несколько шагов в титульной гонке. Вряд ли поражение от Морено откинет Альбази назад. Есть ощущение, что он потеряет максимум одну строку.

Поэтому это тот бой, в организации которого явно есть смысл. Асу должен быть максимально заинтересован в данном противостоянии.

Отметим, что 8 декабря в наилегчайшем весе пройдет титульный бой между действующим чемпионом из Бразилии Алешандре Пантожей (28-5) и японским дебютантом Каем Асакурой (21-4). И нужно учитывать, что, вне зависимости от исхода противостояния, Асакура наверняка ворвется в топ-5 рейтинга, сместив на позицию ниже Алмабаева и других. Поэтому стремление казахстанца продолжать биться и не отдыхать можно понять.